Un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico nella zona tra viale Bruxelles e viale Nervi, con ripercussioni anche su via del Lido. È successo nel pomeriggio di oggi quando un automobilista di 86 anni ha avuto un malore durante la guida mentre percorreva la rotatoria dell'Aviatore e ha perso il controllo della propria Peugeot 206 finendo contromano. La vettura senza controllo è piombata contro una Toyota Yaris, sebbene il conducente di quest'ultima abbia frenato, cercando anche di sterzare per evitare l'impatto. Fatto sta che i due veicoli occupavano la corsia, bloccando letteralmente il traffico diretto da via Galvaligi verso viale Bruxelles. Nel frattempo si era messa in moto la macchina dei soccorsi, con un'ambulanza del pronto intervento sanitario che ha prestato le prime cure all'anziano automobilista prima di trasportarlo in ospedale con un trauma cranico commotivo e i postumi del malore che aveva accusato.