Oltre agli agenti della Squadra Volante è intervenuto il personale della Polizia Scientifica che ha eseguito un accurato sopralluogo. L'area dell'ex Svar si conferma una tra le più degradate del capoluogo pontino, nonostante ripetuti interventi delle forze dell'ordine,. la zona è un punto di ritrovo di molti tossicodipendenti come testimoniano le centinaia di siringhe sparse in tutta l'area da tempo abbandonata.

Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi nel primo pomeriggio, poco prima delle 15 nel sito dismesso dell'ex Svar di via Romagnoli alla periferia nord di Latina. L'allarme è scattato alla Polizia che è intervenuta e gli agenti hanno trovato il corpo di un uomo, a quanto pare di nazionalità straniera e che era sprovvisto di documenti. La prima ipotesi è quella di una sospetta overdose.

