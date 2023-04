Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in un'azienda agricola di strada del Villaggio, nella zona di Borgo San Donato, vicino Sabaudia. È successo nel pomeriggio di oggi in circostanze al vaglio degli investigatori dei Carabinieri, intervenuti con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima, trent'anni circa, sarebbe stato colpito da un colpo di pistola alla testa e, forse, anche da un secondo colpo al torace. I militari del colonnello Lorenzo D'Aloia stanno ascoltando alcune persone per ricostruire i fatti e individuare l'autore dell'omicidio.