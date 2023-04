Un tragico incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi in strada Migliara 51 nel territorio di Sabaudia. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo della propria auto Fiat 500 finendo nel fosso che costeggia la strada. A nulla è valsa la corsa dei soccorritori di Vigili del Fuoco e pronto intervento sanitario per rianimare il giovane automobilista. Sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti del caso.