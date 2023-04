La sua azione è stata veloce e studiata nei minimi dettagli. Ha colpito nel cuore della notte alle 3,30 in via Giovanni Paisiello a Latina. Non ha lasciato nulla al caso il ladro solitario che ha preso di mira diverse auto. Ha utilizzato una torcia e ha prima ispezionato i mezzi parcheggiati e poi dopo aver individuato le vetture da colpire, ha posizionato un apparecchio per bloccare l'allarme ed agire indisturbato. A quel punto utilizzando un cacciavite ha sfondato i vetri e ha preso quello che ha trovato dentro tra cui un giaccone. Ad agire un uomo con il volto parzialmente coperto anche da una mascherina chirurgica, l'uomo è stato ripreso da alcune telecamere della zona.