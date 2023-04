Un incidente si è registrato nella tarda serata di ieri all'incrocio tra viale Kennedy e viale Vespucci. Intorno alle 23 una Citroen C1 con due ragazze a bordo, che percorreva viale Kennedy in direzione di via Persicara, è entrata in collisione con una Jeep Renegade guidata da un uomo, che avrebbe compiuto una manovra improvvisa nell'intersezione stradale. A causa dell'impatto, che ha fatto girare la Jeep, sono rimaste ferite tutte e tre le persone coinvolte, trasportate in ospedale dalle ambulanze in condizioni non gravi. Per gli accertamenti sua dinamica è intervenuta la Polizia Stradale con l'ausilio della Squadra Volante della Questura.