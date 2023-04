Gli specialisti dei furti sono tornati in azione ieri notte per mettere a segno un altro colpo con modalità rocambolesche, ma sono stati fermati dal sistema antifurto del supermercato che avevano preso di mira, il punto vendita Eurospin di viale Le Corbusier, costretti a scappare a mani vuote all'arrivo di guardie giurate dell'istituto privato di vigilanza Securitas Metronotte e poliziotti della Squadra volante.

Per introdursi nel negozio e mettere le mani sugli incassi degli ultimi giorni, i soliti ignoti avevano messo a punto un piano che doveva consentire loro di aggirare le porte d'ingresso, evitando i sensori dell'antifurto: probabilmente iniziando a lavorare con largo anticipo, i ladri avevano pensato bene di passare dal garage del condominio Colosseo che si trova alle spalle dell'Eurospin, per bucare una parte comunicante col retro dell'hard discount.