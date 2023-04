Viola il divieto di avvicinamento nei confronti della sua giovane ex fidanzata 18enne. E' stato arrestato dai carabinieri di Formia un ragazzo di 23 anni di Itri, a conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino, una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli