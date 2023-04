Investimento in pieno centro stamattina a Latina intorno alle 10. È successo in piazza del Mercato, dove una Bmw Serie 4 guidata da un uomo ha preso in pieno una donna che attraversava la strada a piedi: colpita agli arti inferiori, la vittima è caduta a terra dolorante e ha richiesto il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, con una sospetta frattura, per le cure e gli accertamenti medici del caso. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, la vettura aveva appena girato nella piazza da via Carducci quando è avvenuto l'urto.