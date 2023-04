Un raid per depredare le macchinette che erogano caffè e bibite a disposizione dei giovani allievi della scuola calcio e i loro armadietti, con la speranza di trovare qualcosa di valore. Un'amara scoperta quella fatta ieri dai responsabili della Aprilia Akkademy Soccer School.



«Di solito - scrivono sulla pagina Facebook della scuola - pubblichiamo feste dei bambini o comunque contenuti sempre riguardanti la nostra scuola calcio. Oggi volevamo ringraziare pubblicamente coloro che stanotte hanno distrutto i distributori e messo a soqquadro gli spogliatoi. Da oggi il servizio dato da un nostro amico per andare incontro a quei genitori che, andando sempre a mille all'ora, dimenticavano la merenda o l'acqua non sarà più disponibile. Nella rabbia si augurano mille cose a queste persone ma sarebbe inutile. La riflessione da fare è che sono persone asociali e disagiate che non sanno cosa è il rispetto per gli altri e le cose altrui! Se avessero fatto più sport forse potevano diventare persone migliori. Questo ci fa capire quanto siano importanti le associazioni sportive nel crescere i prossimi adulti del domani».