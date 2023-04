Alla luce delle condotte illecite descritte lo straniero è stato arrestato per tentata rapina impropria e questa mattina è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Latina che dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto il suo trasferimento in carcere.

L'uomo, vistosi scoperto, ha reagito spintonando violentemente la malcapitata contro la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale così come un passante che si era fermato proprio per soccorrere la donna.

È stato accertato che lo stesso aveva occultato all'interno del proprio zaino alimenti e bevande alcoliche, per poi guadagnare l'uscita senza versare il relativo corrispettivo; nella circostanza una dipendente, avendo assistito alla scena, lo aveva raggiunto chiedendo l'immediata restituzione di quanto sottratto.

Nel giungere sul luogo, i poliziotti del Commissariato di Fondi, hanno notato un cittadino straniero correre all'interno dell'area di parcheggio, inseguito da alcuni dipendenti. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, bloccando non senza difficoltà il fuggitivo.

Nella serata di mercoledì 12 aprile 2023, è intervenuta a Fondi, presso un supermercato della grande distribuzione, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112.

