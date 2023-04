Un incidente stradale è avvenuto ieri sera poco prima delle 23 all'incrocio tra via Bixio e via Ferrucci, in pieno centro a Latina. Per cause in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, una Freelander condotta da una donna con a bordo il marito e i figli, due bambini piccoli, che procedeva in via Bixio è entrata in collisione con una Opel Corsa guidata da un'infermiera che lavora all'ospedale Santa Maria Goretti, la Opel che percorreva via Bixio ha centrato oltre alla parte anteriore della Freelander anche un cartello stradale che a sua volta è finito contro una Audi parcheggiata. Subito è scattato l'allarme al 118 e i Vigili del Fuoco, la conducente della Opel Corsa è stata portata al Goretti, non è in gravi condizioni. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. L'incrocio di via Bixio si conferma tra i più pericolosi della città.