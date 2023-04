Tragico indicente stradale alle porte di Aprilia, in via dei Rutuli. La Polizia locale ha infatti chiuso al traffico la carreggiata per permettere il soccorso alle due conducenti di due vetture che si sono scontrate frontalmente e, poi, per effettuare i rilievi in tutta sicurezza. Entrambe sono state soccorse dal 118, ma a preoccupare fortemente gli uomini del 118, erano le condizioni di salute di una ultrasettantenne trasferita in codice rosso in pronto soccorso. E' di qualche minuto fa la notizia che la donna non ce l'ha fatta, le lesioni riportate nel terribile urto si sono infatti rivelate troppo gravi e nonostante i tentativi da parte del personale medico, il suo cuore non ha più ripreso a battere.