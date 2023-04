E' stato raggiunto un accordo sull'intervento idraulico che dovrà essere effettuato presso la rotonda dell'Aviatore per evitare ulteriori allagamenti e danni al vicino centro commerciale, nonché disagi alla circolazione stradale. La mediazione era stata affidata al ctu del procedimento che contrappone la società Latina Fiori, proprietaria dell'immobile del centro commerciale, al Comune e Acqualatina per gli allagamenti e ha chiesto sia opere di risanamento sulla rotonda che il risarcimento dei danni subiti a causa degli allagamenti, incluso un risarcimento che Latina Fiori ha dovuto fare alla società Panorama, prima «vittima» degli allagamenti. Nel processo davanti al Tribunale civile il Comune ha chiamato in causa anche la Latina Ambiente, in quanto la società partecipata che si occupava dei rifiuti, nel periodo in cui vengono contestati i danni era stata incaricata dall'amministrazione comunale della pulizia delle caditoie. Era uno dei servizi extra contratto che sono stati poi alla base del contenzioso che ha portato al fallimento della Latina Ambiente, presente ora in questo processo tramite la curatela.