Un uomo di 45 anni di origine indiana, un bracciante agricolo, è rimasto ferito oggi poco prima delle 12 in un incidente stradale avvenuto nel centro di Borgo Santa Maria una frazione di Latina. L'uomo in sella ad una bici elettrica all'altezza della rotonda è entrato in collisione con una Fiat Punto guidata da una donna, è caduto a terra ed è rimasto ferito. Subito è scattato l'allarme al 118 e il ciclista è stato portato in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Latina che hanno ricostruito la dinamica del sinistro.