Uno zaino sospetto è stato ritrovato poco fa sul muro di cinta della caserma del Comando Provinciale di Latina, in via Diaz, a fare la scoperta i carabinieri della Stazione di Latina. L'area è stata in via precauzionale cinturata e il marciapiede è chiuso per tutelare l'incolumità dei passanti. La strada da piazza del Mercato fino in via Diaz sarà chiusa al traffico per consentire agli artificieri le operazioni di bonifica.