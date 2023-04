Sono appena arrivati gli artificieri dei Carabinieri direttamente da Roma, giunti nel capoluogo per verificare il contenuto dello zaino nero lasciato all'esterno della Caserma in via Diaz. I militari dell'Arma e la Polizia hanno fatto allontanare passanti e curiosi, mentre la strada è stata chiusa al traffico.

Sono state fatte spostare tutte le auto parcheggiate nella zona e tra poco gli investigatori controlleranno il borsone, attraverso l'utilizzo di un piccolo robot specializzato per questo tipo di operazioni.