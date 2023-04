Il botto che le persone presenti (tenute a distanza di sicurezza) hanno avvertito quando il robot ha maneggiato lo zaino nero, era per disarticolare eventuali esplosivi. Non c'era niente di tutto questo, all'interno dello zaino c'era un tovagliolo con un laccio.

Chi lo ha lasciato sul muro di cinta del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina in via Diaz, non lo ha dimenticato ma a quanto pare lo avrebbe fatto di proposito. E' questa l'ipotesi che seguono gli investigatori dell'Arma. Una persona vestita di scuro - poco prima delle 18,30 - ha lasciato lo zaino e poi è andata via e a quel punto quando è avvenuta la scoperta, è scattata la procedura di sicurezza prevista in questi casi. Via Diaz è stata chiusa al passaggio pedonale e tutta la zona nel raggio di 200 metri è stata messa in sicurezza. Sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia con il personale della Digos, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e una ambulanza. Le indagini sono in corso.