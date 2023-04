Non bastasse lo stato pietoso delle strade di Latina, anche in pieno centro, ci si mettono le perdite d'acqua ad aggravare le condizioni pessime delle arterie del capoluogo. Ormai da una settimana è visibile all'incrocio tra corso della Repubblica e viale XXI Aprile una vera e propria fonte d'acqua che sgorga da una delle tante buche che affiggono il manto stradale. Evidente la perdita su cui le auto transitano spargendo l'acqua per le vie limitrofe. Nessuno è ancora intervenuto, nonostante si stia parlando di una zona centralissima della città.