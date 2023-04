Una sagra funestata, a conclusione della bella festa, da un episodio di violenza: un accoltellamento. Così Sezze sembra essere ripiombata negli anni in cui proprio sagre e feste patronali, diventavano occasione per regolare conti in sospeso. Complice il clima festoso, un bicchiere in più e qualche parola di troppo. E' accaduto poco dopo le 18:30 e non si era ancora fatto buio, quando due persone, in compagnia di altri conoscenti, si sarebbero fronteggiate nei pressi del centro Ubaldo Calabresi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbero prima volate parole grosse e ad un certo punto è saltata fuori anche un'arma, un coltello o forse una bottiglia rotta. La vittima, sarebbe stata colpita ripetutamente dal rivale ma non al punto di comprendere la gravità delle ferite subite. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto una persona sanguinante, al collo ed in testa dirigersi verso via delle Piagge Marine, in una zona dove successivamente si sono concentrati i soccorsi e le pattuglie dei Carabinieri di Sezze e della Polizia Locale.

Entrambi i soggetti coinvolti nella rissa (a cui sembra abbiano partecipato almeno altri due soggetti) hanno poco più di 40 anni e sono tutti italiani, così come le altre persone che avrebbero preso parte alla rissa.

A far scattare la resa dei conti antiche ruggini familiari, storie di denunce e di percosse subite, fatti sui quali in questo momento stanno indagando i Carabinieri di Sezze dove ieri sera si sono recati tutti i testimoni della vicenda mentre i militari continuavano a dare la caccia all'accoltellatore.