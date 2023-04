Si chiamava Giuditta Naitza la donna di 76 anni originaria di Pomezia, che sabato scorso ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta nel tragico incidente avvenuto lungo via dei Rutuli ad Aprilia.

La donna stava percorrendo la strada a bordo della sua Seat, accompagnata dal figlio che era seduto sul lato passero, quando per cause ancora da accertare, giunta all'altezza di via Bormida-via Sarca avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha invaso la corsia opposta e ha finito per scontrarsi frontalmente con un'alfa mito che sopraggiungeva sulla corsia opposta.



L'impatto è stato terribile e la donna malgrado i soccorsi tempestivi, è deceduta poco dopo lo scontro. Feriti ma non in pericolo di vita il figlio della donna e l'uomo che viaggiava a bordo dell'altra autovettura. Spetterà alla Polizia Locale di Aprilia fare chiarezza sulla dinamica esatta del sinistro e sulle responsabilità. La prima ipotesi è che la donna possa aver accusato un malore mentre si trovava alla guida della vettura, ma - sebbene sembri essere l'ipotesi più accreditata per agenti e Procura - si tratta di una versione che potrà essere confermata o smentita dagli accertamenti. Nelle prossime ore verranno disposti i funerali.