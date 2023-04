Carabinieri della Compagnia di Anzio e Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma. in azione negli esercizi commerciali del litorale. Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli in particolare su due bar, uno ad Anzio ed uno nella frazione di Lavinio Lido di Enea. In entrambe le circostanze sono state riscontrate alcune irregolarità: nel primo caso, durante l'accertamento, è emerso che un dipendente era impiegato senza il regolare contratto di lavoro. Di conseguenza al titolare veniva inflitta la sanzione amministrativa di 1800 € e la sanzione accessoria di 2500 € con conseguente sospensione dell'attività lavorativa. Inoltre, il datore di lavoro dovrà assumere il dipendente con un contratto regolare della durata di almeno tre mesi. Contestualmente, i Carabinieri del N.A.S. hanno inflitto una sanzione amministrativa dell'importo complessivo di 2400 € per alcune irregolarità strutturali riscontrate e per la mancata tracciabilità degli alimenti posti in vendita. Durante il secondo controllo, invece, è stata riscontrata la presenza di diverse telecamere all'interno del luogo di lavoro, installate senza la preventiva autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma.