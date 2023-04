Sono stati fermati dai carabinieri di Ponza mentre erano a bordo di un furgone al cui interno è stato poi trovato un motorino risultato rubato. Sono finiti nei guai un uomo di 28 anni di Terracina e un 32enne di Norma, denunciati con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il tutto nell'ambito dei servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere.