Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e Latina sono al lavoro da questa mattina alle nove per la messa in sicurezza del tratto di strada della SP7, tra Cori e Artena. Due mezzi pesanti questa mattina si sono scontrati, uno dei due si è ribaltato rovesciandosi sull'asfalto. Necessario il lavoro dei pompieri per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere e poi affidato ai sanitari che lo hanno ricoverato. Sono tutt'ora in corso le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.