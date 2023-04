Un incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in via Emanuele Filiberto all'altezza dell'incrocio con via Marchiafava, alle porte del centro di Latina. In circostanze ancora da chiarire, un uomo di 37 anni in sella a uno scooter Scarabeo Aprilia è caduto urtando contro un'auto in manovra: stando a una prima ricostruzione del sinistro, il conducente del motociclo avrebbe perso il controllo del mezzo prima di finire contro la vettura, una Lancia Ypsilon.

Fatto sta che il 37enne è stato soccorso dal personale del pronto intervento sanitario che l'ha trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con una serie di sospette fratture. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno raccolto una serie di testimonianze per ricostruire la dinamica del sinistro. Pesanti ripercussioni per il traffico soprattutto durante l'intervento dei mezzi di soccorso.