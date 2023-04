Quella di ieri è stata un'altra giornata da incubo per la sanità pontina e in particolare sul fronte del pronto intervento. Con il pronto soccorso dell'ospedale Goretti preso d'assalto e un gran numero di emergenze gestite anche attraverso i mezzi di soccorso, si sono provocate lunghe attese anche per le ambulanze, bloccate per ore all'esterno del nosocomio: una situazione che testimonia una volta per tutte l'incapacità del solo ospedale del capoluogo di sopportare un bacino d'utenza tanto importante e le solite lacune logistiche all'interno del Goretti stesso. Fatto sta che ieri pomeriggio si sono contate fino a otto ambulanze ferme in pronto soccorso, nell'impossibilità di riprendere le barelle bloccate con i pazienti nelle sale d'attesa, con il caso record di un mezzo del pronto intervento che ha aspettato quasi dieci ore dalle 8 fino alle 18.