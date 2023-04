La Procura di Latina ha aperto un fascicolo contro ignoti e il reato ipotizzato è quello di procurato allarme. E' il magistrato Daria Monsurrò che sta coordinando gli accertamenti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. Il ritrovamento di uno zaino lasciato sull'armadietto della corrente elettrica da uno sconosciuto, ha alzato il livello di attenzione su questo episodio su cui viene mantenuto uno strettissimo riserbo. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere della zona che riprendono una porzione di marciapiede di via Armando Diaz la strada che collega piazza del Popolo con piazza della Libertà, dove è passata una persona che poco prima delle 18,30 ha lasciato lo zaino nero. L'uomo non lo ha dimenticato, lo ha posizionato di proposito e da come si muove - in base a quello da cui si vede nei video - sa bene che ci sono delle telecamere e infatti è accorto, non alza praticamente mai lo sguardo e cammina con la testa leggermente bassa. Insomma non si vede mai in viso. Dalle immagini inoltre è emerso che era completamente vestito di scuro e indossava un cappuccio che copriva la testa e a quanto pare mentre camminava era come se avesse in mano un tablet.