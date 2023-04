E' rimasto temporaneamente interdetto un tratto della strada statale 148 "Pontina", in direzione Roma, all'altezza del km 60 in provincia di Latina a causa di un incidente che ha visto coinvolto un veicolo che si è ribaltato ed una persona è rimasta ferita intorno alle 12.30 di oggi. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e la Polizia Stradale di Aprilia per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile oltre che per i rilevamenti del caso.