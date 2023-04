Il Questore di Latina, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, accogliendo la proposta formulata dalla Stazione Carabinieri di Itri (LT), il 14 aprile u.s ha emesso un provvedimento di Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 401/1989 e successive modifiche, nei confronti di un giovane ventunenne, tifoso della squadra di calcio dell'Itri. Il divieto, per anni uno, è derivato dagli accertamenti conseguenti all'esplosione di un petardo all'interno degli spalti occupati dalla tifoseria locale, a pochi minuti dalla fine dell'incontro di calcio di categoria Eccellenza tra le società calcistiche "Itri Calcio – S.S.D. Monte San Biagio" disputatosi il 26.03.2023 presso lo stadio comunale di Itri. Gli immediati controlli eseguiti dalle Forze di Polizia presenti allo stadio hanno portato al rinvenimento - occultato nel giubbotto del giovane tifoso - di un fumogeno, la cui detenzione all'interno degli impianti sportivi è proibita dalla Legge, il cui uso avrebbe potuto creare concreto pericolo di turbativa all'ordine e sicurezza pubblica. Per tali fatti il tifoso è stato denunciato alla competente A.G..