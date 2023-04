Un grave incidente si è verificato poco prima delle 22 su via Pedemontana non lontano da Torre Paola in prossimità della curva. Un'auto che procedeva in direzione San Felice è finita fuori strada. Grave una ragazza trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Terracina, i Carabinieri di Sabaudia e i volontari Anc diretti dal maresciallo Cestra. Sembra, in base alla testimonianza di un altro automobilista che un animale, forse un cinghiale abbia attraversato la strada improvvisamente. Circostanze al vaglio del Carabinieri