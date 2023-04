Ha interessato anche il nostro territorio l'inchiesta della Procura di Velletri sul giro di appalti truccati nelle basi militari dell'Aeronautica, principalmente per lavori edili, ma non solo. Tra i 39 indagati compaiono anche i nomi di tre pontini, destinatari della misura cautelare dell'obbligo di dimora, tra i quali due noti imprenditori di Aprilia e Latina, Mario Stradaioli e David Fatone di 61 e 46 anni, il primo titolare di un'importante impresa che opera nell'edilizia, nelle grandi opere e nei lavori stradali, il secondo impegnato nella gestione e nel trattamento dei rifiuti. A loro si aggiungono altri tre soggetti di Fondi, Gaeta, e Pomezia, più un ufficiale in forza alla base di Ciampino, ma responsabile delle pubbliche forniture dell'Aeronautica Militare in provincia di Latina.