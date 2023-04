I Carabinieri Forestali del Gruppo di Latina hanno avviato una campagna di controlli per verificare la legittimità dei numerosi circoli sportivi di padel sorti nel capoluogo negli ultimi anni, a partire da quelli più sospetti, perché realizzati in zona agricola. Una serie di ispezioni eseguite dal Nipaaf, il Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale, che hanno già fatto scattare due indagini per altrettanti impianti, entrambi realizzati nella periferia della città in violazione delle norme edilizie: uno situato vicino Borgo Faiti è stato sottoposto a sequestro preventivo nei giorni scorsi perché i lavori erano ancora in essere, mentre un secondo in strada Sabotino, ormai a pieno regime da tempo, è stato oggetto delle verifiche da parte dell'ufficio tecnico comunale che hanno portato all'ordinanza di demolizione pubblicata ieri dall'ente municipale.