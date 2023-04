Ha perso il controllo della jeep che è finita contro il rimorchio di un mezzo pesante che stava precorrendo la Pontina nel suo stesso senso di marcia e poi si è rigirata su sé stessa finendo contro e a cavallo del new jersey. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Goretti di Latina un 63enne originario del viterbese il conducente del Defender che questa notte poco prima delle 4 è stato estratto dall'abitacolo che sporgeva in parte sulla corsia di marcia opposta e che era ridotto ad un ammasso di lamiere, dal conducente del camion contro cui si è schiantato e da un altro automobilista fermatosi apposta. Sul posto oltre al 118 anche gli agenti della Polizia stradale di Aprilia, i vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri in supporto.