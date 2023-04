Grave incidente, il secondo in poche ore, ad Aprilia. Al momento la corsia di marcia della via Pontina in direzione nord è chiusa al traffico con i veicoli deviati sulla laterale per la presenza di tre veicoli rimasti coinvolti in un grave incidente il cui bilancio è di quattro feriti di cui uno è un bambino di nemmeno quattro anni.

A quanto sembra il conducente di un furgone e ha perso il controllo finendo contro la cuspide che divide la carreggiata principale dalla strada laterale, finendo per andare in testa coda e venendo centrato da altre due vetture che sopraggiungevano. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della polizia stradale di Aprilia