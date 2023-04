Un violento scontro frontale registrato stamattina in strada Capograssa, vicino Borgo San Michele, ha interessato un mezzo di emergenza adibito al trasporto di sangue e organi. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, il furgone si è scontrato con un'auto, una Toyota Yaris, che in quel momento stava compiendo una manovra per imboccare un accesso privato. Nel violento impatto è rimasta ferita la donna di 70 anni che sedeva al volante dell'utilitaria, soccorsa da un'ambulanza che l'ha trasportata in pronto soccorso in codice giallo, in condizioni non gravi. È stato invece necessario l'intervento di un'altro mezzo del trasporto organi per recuperare in tempo utile le cornee trasportate a bordo del furgone e dirette in un ospedale.