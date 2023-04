La manovra vietata di una giovane automobilista ha provocato un incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel quartiere Q4 Nuova Latina. È successo in viale Paganini dove una Citroen C3 guidata da una ventenne della zona, neopatentata, compiendo un'inversione di marcia è finita nella traiettoria di uno scooter che sopraggiungeva in quel momento nella stessa corsia di marcia ed è caduto in seguito all'impatto.

Il conducente del motociclo, un uomo di 67 anni, è stato soccorso da un'ambulanza del pronto intervento sanitario che l'ha trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina per le cure e gli accertamenti medici del caso. Sono intervenuti poi gli agenti della Polizia Locale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica: stando a una prima ricostruzione, appunto, l'utilitaria ha compiuto l'inversione in un punto dove non avrebbe potuto per la presenza della striscia continua al centro della carreggiata.