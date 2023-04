La giovane è stata associata presso la Casa di Reclusione di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta collaborazione. I due acquirenti sono stati invece segnalati alla Prefettura di Latina.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare effettuata con l'ausilio di una unità cinofila, è stata trovata altresì in possesso di ulteriori 360 grammi di Hashish, di circa 25 grammi di cocaina e 8 grammi di eroina nonché materiale per il confezionamento unitamente ad un bilancino di precisione.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Priverno, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Roma e da personale della Stazione di Maenza, a conclusione di mirato servizio, hanno tratto in arresto una 30enne straniera residente nel capoluogo ma di fatto domiciliata a Priverno, conosciuta alle forze dell'ordine. La donna si ritiene sia responsabile del reato di spaccio dopo aver ceduto due dosi di Hashish a due assuntori, di cui uno straniero.

