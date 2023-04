Sono in corso perquisizioni da parte dei militari della Guardia Finanza nell'inchiesta sullo scandalo degli incarichi in Tribunale a Latina. Nell'ufficio giudiziario di piazza Bruno Buozzi dove otto anni fa si era abbattuto un altro scandalo quello del caso Lollo, c'era grande sconcerto e incredulità tra colleghi, impiegati e dipendenti dell'ufficio giudiziario che non credevano ai loro occhi quando a metà mattinata si è diffusa la notizia dell'arresto del giudice Giorgia Castriota. Gli accertamenti del personale della Guardia di Finanza di Perugia, coordinati dal sostituto procuratore Gennaro Iannarone diretti dal Procuratore Capo Raffaele Cantone, stanno andando avanti nel più stretto riserbo. Il giudice Giorgia Castriota, 43 anni, ha preso servizio nel gennaio del 2016 in Tribunale a Latina, proveniente dal Tribunale di Reggio Calabria. Prima ha prestato servizio nella sezione dibattimento e poi nella sezione gip-gup dove si è occupata di inchieste e processi molto importanti.