Erano già arrivati i soccorsi quando alla Stazione di Sezze Romano è giunto il treno regionale Roma-Minturno 12733 sul quale viaggiava un sessantenne colpito da malore improvviso.

Tempestiva la macchina dei soccorsi che ha dispiegato un ambulanza dell'Ares 118 ed un velivolo per il trasferimento immediato del paziente elitrasportato verso il Santa Maria Goretti di Latina. L'episodio conferma la necessità di istallare una piazzola di atterraggio per elisoccorso a Sezze scalo, ripensare dunque la logistica degli snodi viari, che possa abbreviare i tempi di percorrenza che dividono i territori montuosi dei Lepini dal nosocomio pontino, per tutte le emergenze sanitarie.