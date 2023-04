Quello che sembrava essere un "semplice" tamponamento tra due veicoli, verificatosi nei pressi dello svincolo per via Vallelata, in direzione della Capitale, ha finito per creare code chilometriche su entrambe le corsie. Sì perché ad un certo punto, è stato necessario fermare il traffico per permettere l'atterraggio di un elicottero del 118 e soccorrere una donna di circa 52 anni che è stata trasferita all'ospedale Gemelli di Roma. Pesanti le ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni con la Pontina parzialmente bloccata ancora adesso.