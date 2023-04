Furto sventato ai danni dell'ufficio postale di Borgo Montello e dell'Atm Postamat. Come fa sapere Poste Italiane in una nota: «Ancora una volta l'impegno per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, a tutela delle persone e dei beni aziendali, la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le forze dell'ordine, hanno consentito di contrastare efficacemente l'attacco». I soliti ignoti hanno cercato di introdursi all'interno e avevano preparato il colpo nei dettagli. «Il sistema di sicurezza a protezione, inviato in tempo reale e le segnalazioni di allarme agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo che lavora 24 su 24 di Poste Italiane competente per territorio, hanno consentito di rilevare le immagini di due persone a volto coperto che tentavano di manomettere il Postamat. I due malviventi sono scappati. Come fa sapere Poste Italiane: «i sistemi di custodia del denaro sono all'avanguardia e nel triennio: 2020-2022 il 47% dei tentativi di furto e rapina in tutta Italia sono falliti. Questo risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell'Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno permesso di installare negli uffici postali degli impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, composti da oltre 519 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi».