Tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì sulla provinciale Fondi - Sperlonga, dove un ragazzo di 21 anni di origini indiane è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Il dramma si è consumato all'altezza del km 10,950 della strada che collega la città della Piana con il litorale, quasi all'altezza del bivio che, dalla regionale "Flacca" fa dipartire il tronco stradale che porta all'entroterra e alla cittadina di Fondi. Erano le 21:15 quando il giovane indiano che stava transitando con la sua bici ai bordi del segmento viario che fa registrare un flusso intenso di veicoli, dopo la pesante giornata trascorsa a lavorare sui campi della Piana, veniva a impattare contro una monovolume alla cui guida si trovava un 60enne di Formia.

Le conseguenze del colpo apparivano subito disastrose per cui venivano allertati gli operatori del 118 e i Carabinieri della Tenenza di Fondi, con lo stesso capitano Emilio Mauriello, prontamente accorsi sul posto. Insieme a loro - secondo quanto si è appreso dalla ricostruzione ufficiale della dinamica del sinistro - si è attivato a prestare le prime cure il primario del reparto di Chirurgia dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia, Vincenzo Viola che, abitante a Sperlonga, stava facendo ritorno a casa e che, alla vista del giovane esanime a terra e prima che giungesse il perdonale del 118 ha cercato di portare il primo soccorso allo sfortunato che, purtroppo, non ha reagito ai reiterati tentativi messi in atto per cercare di salvarlo.