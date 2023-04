Colpo grosso l'altra notte all'Occhialeria di Nettuno in Viale Giacomo Matteotti. Un furto, compiuto in appena 90 secondi, che ha fruttato ai banditi un ingente bottino dal valore di 90.000 euro. I ladri sono entrati nel negozio alle 2.31.30 e alle 2.33 erano già fuori.

Si è trattato indubbiamente di gente esperta e super organizzata. Sapevano di certo quello che facevano! Erano in tre i ladri che dopo aver parcheggiato la macchina proprio di fronte al negozio, si sono introdotti all'interno forzando la serratura con un palanchino. Attraverso le telecamere interne si vede come, mentre due di loro tentavano l'apertura della porta, l'altro faceva il palo, e si nota anche come, ad un tratto, al passaggio di un'automobile, uno dei malviventi che si stava occupando di disserrare l'accesso, torna indietro perdendo tempo proprio per non farsi sorprendere. Una volta entrati, anche il palo ha raggiunto rapidamente gli altri due dirigendosi subito verso la prima cassettiera del locale come se sapesse già come muoversi e a cosa puntare. Nel contempo i complici muniti di scatoloni e di guanti, sono stati in grado di portar via a passo svelto, la maggior parte del negozio e in un minuto e mezzo sono riusciti a scappare velocemente con l'auto. La loro una mossa astuta ma soprattutto pensata perfettamente: parliamo di veri professionisti che hanno escogitato accuratamente il colpo che intendevano svolgere, lasciando infatti al loro posto, determinati modelli di occhiali come i Moscot perché dotati di un codice apposito e quindi difficile da piazzare sul mercato nero.