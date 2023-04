"Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, letta la nota del 20 aprile 2023 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, esprime preoccupazione in merito ai fatti così come descritti, che destano apprensione nell'Avvocatura pontina e negli utenti della giustizia". Così, in una note, l'Ordine di Latina, a margine dell'arresto del Magistrato Giorgia Castriota (LEGGI QUI: Corruzione in Tribunale, arrestato il giudice Giorgia Castriota).

"Ribadendo con forza la presunzione di non colpevolezza ed in attesa degli esiti del procedimento penale - si legge nella nota - il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina evidenzia che la vicenda sottende la problematica dei criteri di affidamento degli incarichi giudiziari dovuta alla criticità della normativa che regola la materia e auspica un urgente e significativo intervento del legislatore che garantisca un adeguato controllo degli affidamenti sotto il profilo della trasparenza e della rotazione".