I fatti sono accaduti il 22 ottobre scorso. Nella circostanza fu accertato che due clienti, dopo aver consumato un lauto pranzo, senza pagare il conto, si allontanarono repentinamente a bordo di un'autovettura, non esitando ad investire la dipendente pur di guadagnare la fuga, non prima che altri riuscissero a prendere nota della targa. Le ricerche dell'autovettura, che risultò da subito oggetto di furto avvenuto a Latina quello stesso giorno, andarono avanti fino a tarda sera, quando una pattuglia dei Carabinieri di Sermoneta riuscì a rintracciarla a Latina con una donna alla guida.

Hanno consumato il pranzo in un ristorante e al momento di pagare il conto sono scappati, investendo, nella fuga, una dipendente. I carabinieri di Sermoneta hanno individuato e denunciato le due donne di 42 e 47 anni, presunte autrici della insolvenza e dell'investimento e che, nel vano tentativo di sottrarsi alla responsabilità di quanto commesso, avrebbero anche falsamente denunciato il furto dell'autovettura, ponendo in essere reati ben più gravi di quelli che si erano, evidentemente, preventivamente prefissate.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli