Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Latina per due donne che si trovavano a bordo di una Mini Cooper e hanno fatto appena in tempo a scendere dell'abitacolo prima che dal vano motore si propagassero le fiamme. È successo all'incrocio tra via Mazzocchi Alemanni e viale Nervi mentre la vettura era ferma al semaforo. Con ogni probabilità il rogo è divampato per cause accidentali ed è stato domato dai Vigili del fuoco, intervenuti prontamente con la Polizia Locale che ha gestito la viabilità fino alla rimozione del mezzo.