Un'altra donna è stata aggredita a scopo di rapina, ma ancora una volta la capillare attività di controllo del territorio assicurata dai poliziotti della Questura ha permesso di individuare il borseggiatore di turno e assicurarlo alla giustizia in tempi rapidissimi. È successo nel centro abitato di Borgo Piave, dove uno straniero, un cittadino di nazionalità indiana, ha derubato una settantenne con la violenza, ma è stato bloccato da una pattuglia della Squadra Volante che si trovava nei paraggi, praticamente sulla via di fuga dell'uomo: determinante la reazione della vittima, che si è lanciata all'inseguimento dello scippatore, ma anche l'intervento di un automobilista che transitando ha assistito alla scena e si è prodigato di allertare gli agenti di polizia fermi poco distante per un posto di controllo.

L'episodio risale alla tarda mattinata di giovedì, quando la zona di Borgo Piave era piuttosto trafficata. Il bandito però non si è fatto troppi problemi ad entrare in azione: con ogni probabilità era in agguato nell'attesa della vittima giusta, come appunto la donna di 70 anni che vive a Borgo Piave e si era recata a piedi in farmacia. All'uscita dal negozio, mentre si dirigeva verso casa, è stata aggredita dallo straniero, che le ha strappato dalle mani il portafogli, per poi scappare su via Piave in direzione di Latina.