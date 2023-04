Coltellate tra stranieri nella notte nel quartiere Nicolosi di Latina. Il 112 è stato avvisato dai residenti della zona, attirati dalle urla di una rissa intorno alle 23 della scorsa notte. Il bilancio è di un uomo ferito e trasportato in codice rosso al Goretti per ferite da arma da taglio. Il gruppo si è dileguato all'arrivo dei poliziotti che ora indagano sull'accaduto.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli