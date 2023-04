Il quartiere popolare Nicolosi ha fatto da scenario all'ennesimo episodio di violenza tra stranieri. È successo nella tarda serata di venerdì in via Corridoni, dove una violenta lite tra stranieri, probabilmente nordafricani, è degenerata nel ferimento di uno di loro, un cittadino di nazionalità tunisina stando ai primi riscontri della polizia sulla sua identità: l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale con una ferita al collo, provocata probabilmente con i cocci di una bottiglia di vetro. Lo straniero è stato ricoverato in osservazione presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti in condizioni giudicate non particolarmente gravi, ma in evidente stato di agitazione che si è protratto per tutta la notte. Del caso si stanno occupando i poliziotti della Questura, ma la vittima del ferimento non sembra essere intenzionata a collaborare.