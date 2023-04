La scuola elementare Camillo Caetani di Latina Scalo è finita ancora una volta nel mirino dei ladri. Un fenomeno che sta assumendo contorni preoccupanti visto che si tratta del terzo furto nel mese di aprile, il secondo in una manciata di giorni.

L'incursione dei ladri si è registrata tra la tarda serata di giovedì e la notte di ieri, quando un residente ha visto più persone scavalcare il recinto dell'istituto scolastico situato tra via delle Scuole e piazzale Dell'Ambrosia. I soliti ignoti probabilmente sono entrati attraverso una finestra, poi hanno forzato un distributore automatico di snack e bevande installate nell'atrio del plesso. Avrebbero anche passato in rassegna alcune aule e uffici, ma senza trovare nient'altro da rubare. Del resto già nelle occasioni precedenti erano stati trafugati computer portatili e tablet, una decina in tutto.

Oltretutto ieri mattina non sono mancati i disagi per gli studenti, costretti a entrare in ritardo perché i locali passati in rassegna dai ladri sono stati analizzati dagli specialisti della Polizia Scientifica alla ricerca di tracce utili alla loro identificazione.

Sull'escalation di episodi stanno indagando sia gli investigatori della Polizia che i Carabinieri, a partire dai militari del Comando stazione di Latina Scalo. I detective non escludono ancora che possa trattarsi degli stessi ladri che hanno razziato anche altre scuole negli ultimi mesi. Da tempo le pattuglie delle forze di polizia hanno intensificato i servizi di vigilanza, ma le circostanze sono spesso favorevoli ai banditi, visto che molti istituti scolastici sono sprovvisti di antifurto.